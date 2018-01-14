14.01.2018, 20:10

ФОТО и ВИДЕО: Вот это уровень! Зал ожидания бизнес-класса в Таллиннском аэропорту

 (30)
rus.delfi.ee
EST

Зал ожидания бизнес-класса в Таллиннском аэропорту в конце прошлого года был выбрал лучшим в Европу. По словам путешествующих, в зале ожидания царит крайне уютная атмосфера.

Судите сами!

Читайте также:
152 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
149 000€
Tallinn, Квартира
179 900€
Tallinn, Квартира
83 000€
Tallinn, Квартира
102 900€
Tallinn, Квартира
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
795€
Tallinn, Коммерческий
От хозяина!
155 000€
Tallinn, Квартира
160 000€
Tallinn, Квартира
209 000€
Kiili vald, Часть дома
92 000€
Tallinn, Квартира
102 900€
Harku vald, Квартира
49 000€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии