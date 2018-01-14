14.01.2018, 20:10

ФОТО и ВИДЕО: Вот это уровень! Зал ожидания бизнес-класса в Таллиннском аэропорту

 (27)
rus.delfi.ee
EST

Зал ожидания бизнес-класса в Таллиннском аэропорту в конце прошлого года был выбрал лучшим в Европу. По словам путешествующих, в зале ожидания царит крайне уютная атмосфера.

Судите сами!

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