ФОТО и ВИДЕО: Водитель Taxify: раньше мы зарабатывали более 1000 евро брутто, теперь всего 600-800

”В январе оплата упала на 10-30%. Конечно, в январе упал и спрос, но сейчас речь идет о том, что цена продукта, то есть цена поездки, упала на 30% и это не жизнеспособно”, — сказал водитель Taxify Агур Эсула на вчерашней акции протеста против новой системы ценообразования.

По словам мужчины, брутто-зарплата водителя составляет 600-800 евро, вне зависимости от его активности. ”Эта сумма остается у водителей на руках. Если касса примерно 2000 евро и с нее заплатить аренду, страховку, плату за посредничество, то именно столько в брутто у тебя останется”, — сказал он и добавил, что раньше водители зарабатывали более тысячи евро.

Эсула отметил, что поднятие базовых ставок вывело бы доходы на прежний уровень. Taxify же утверждает, что новая система хоть немного и снижает стоимость поездки, зато увеличивает количество клиентов и дает водителям возможность совершать больше поездок, в результате чего должны увеличиться и зарплата.



”Excel-таблица водителя от отличается от таблицы Taxify тем, что Taxify видит, что мы все время едем от клиента к клиенту, в то время как в действительности половину этого времени мы тратим на поездку к клиенту. Taxify это в расчет не принимает", — сказал Эсула и выразил надежду на то, что фирма все же поднимет цены, иначе каждый водитель сделает свой выбор.

Администратор столичных водителей Taxify Мария Юриссон признала, что фирме следовало бы провести более тщательную разъяснительную работу по новой системе ценообразования и что сейчас необходимо вплотную заняться проблемой коммуникации водителей и руководства. Также она отметила, что их расчеты не подтверждают утверждения таксистов об уменьшении заработков и что январский спад обусловлен традиционным для этого периода "затишьем".