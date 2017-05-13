13.05.2017, 18:57

ФОТО и ВИДЕО: В Тарту протестовали против строительства завода по рафинированию древесины

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rus.delfi.ee
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Сегодня противники целлюлозного завода собрались по призыву гражданского движения Eesti Metsa Abiks (EMA) на Ратушной площади в Тарту, чтобы вместе постоять за страдающие от излишней вырубки эстонские леса.

Гражданские активисты протестовали против планируемого на берегу Эмайыги миллиардного завода по рафинированию древесины, который должен стать крупнейшей в Эстонии одноразовой инвестицией и который планирует построить Est-For Invest OÜ.

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