ФОТО и ВИДЕО: В Таллиннском аэропорту появится новый парковочный дом за 13 млн евро

Представители Таллиннского аэропорта, KMG Inseneriehituse AS и латвийского предприятия AS LNK Industries сегодня подписали договор о строительстве, согласно которому к 2019 году в Таллиннском аэропорту будет возведен предназначенный для 1100 машин парковочный дом.
Стоимость договора составит около 13 млн евро. Проектирование начнется сразу, строительство — в январе 2018 года. Планируемый срок окончания работ — 1 января 2019 года.
Pärnu, Дом, 455 000 EUR
Harku vald, Дом, 520 000 EUR
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