ФОТО и ВИДЕО: В Таллиннском аэропорту появится новый парковочный дом за 13 млн евро

Tallinna Lennujaama parkimismaja Foto: Tallinna lennujaam

Представители Таллиннского аэропорта, KMG Inseneriehituse AS и латвийского предприятия AS LNK Industries сегодня подписали договор о строительстве, согласно которому к 2019 году в Таллиннском аэропорту будет возведен предназначенный для 1100 машин парковочный дом.