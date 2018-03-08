ФОТО и ВИДЕО: В Старом Таллинне установили стеклянную стену. И тут же сломали

Сегодня отмечается Международный женский день — день, когда многие страны мира выражают признательность женщинам за социальные, экономические, культурные и политические достижения.

Чтобы отметить Международный женский день, компания Ferratum установила в Старом городе Таллинна стеклянную стену, о чем сообщает в своем пресс-релизе.

Женщины и мужчины оказываются перед выбором — пойти в обход или объединить усилия, взять молот и сломать стену.



Зачем мы установили в Старом городе стеклянную стену?

2017 год был очень важным. Получившее в медиа большой отклик движение #MeToo (я тоже) обратило пристальное внимание на сексуальное насилие и домогательства в отношении женщин. Но домогательства на рабочем месте являются в вопросе о несправедливом отношении лишь верхушкой айсберга.

Женщины хотят получать в Международный женский день не только цветы и подарки. Они хотят и того, чтобы их голос услышали, – они хотят равенства и признания.

Ferratum призывает ломать стереотипы и присоединиться к акции: #PlayYourPart