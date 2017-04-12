ФОТО И ВИДЕО: В Старом порту состоялось ”крещение” парома Piret

Сегодня в Старом порту Таллинна состоялось ”крещение” нового парома Piret, который будет обслуживать направление Виртсу-Куйвасту.
В мероприятии приняли участие министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, предстедатель правления Tallinna Sadam Валдо Калм, члены правления TS Laevad Кайдо Падар и Март Лойк.
Построенный на польской судоверфи паром вмещает 700 пассажиров и 150 легковых автомобилей.
Согласно планам, Piret выйдет на линию во второй половине апреля.
Rae vald, Рядный дом, 165 000 EUR
Tallinn, Дом, 379 000 EUR
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