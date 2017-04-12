12.04.2017, 18:15

ФОТО И ВИДЕО: В Старом порту состоялось ”крещение” парома Piret

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Parvlaev Pireti ristimine
Parvlaev Pireti ristimineFoto: Priit Simson

Сегодня в Старом порту Таллинна состоялось ”крещение” нового парома Piret, который будет обслуживать направление Виртсу-Куйвасту.

В мероприятии приняли участие министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, предстедатель правления Tallinna Sadam Валдо Калм, члены правления TS Laevad Кайдо Падар и Март Лойк.

Построенный на польской судоверфи паром вмещает 700 пассажиров и 150 легковых автомобилей.

Согласно планам, Piret выйдет на линию во второй половине апреля.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии