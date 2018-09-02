ФОТО И ВИДЕО: В купленной в нарвском Rimi детской каше обнаружили червяков. ”Мы были шокированы!”

”Это действительно, очень неприятная находка. Мы очень сожалеем по поводу случившегося, — пишет Катрин Батс, представитель Rimi Eesti Food AS. — Мы провели в магазине проверку таких же изделий, но таких же проблем не обнаружили. На всякий случай сняли эту партию с продажи и запросили комментарий у производителя. До получения от ответа от него не можем предполагать, как такое могло произойти”.

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