02.09.2018, 08:59

ФОТО И ВИДЕО: В купленной в нарвском Rimi детской каше обнаружили червяков. ”Мы были шокированы!”

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комментарий Rimi
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EST
ФОТО И ВИДЕО: В купленной в нарвском Rimi детской каше обнаружили червяков. ”Мы были шокированы!”
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Молодая женщина рассказала на своей странице в социальной сети Facebook о том шоке, который она испытала, обнаружив в купленной в находящемся в нарвском торговом центре Fama магазине Rimi детской каше червяков. В Rimi Eesti Food AS сожалеют о случившемся и заверяют, что меры приняты.

”В каше для малышей я такого не ожидала увидеть!”

„Червяки в детской каше! Дорогие мамочки , примите к сведению! Сегодня открыли новую пачку детской каши фирмы Bebi и сварили кашу. Мы были шокированы, обнаружив в каше червяков! Кашу купили в магазине ”Rimi, что в Нарвском торговом центре Fama. Где-где, но в каше для малышей я такого не ожидала увидеть”, — писала женщина, приложив фотографии и видео.

”Сняли эту партию с продажи”

Delfi попросил Rimi прокомментировать ситуацию.

В Rimi Eesti Food AS, прежде всего, выразили сожаление по поводу того, что покупателя ждал настолько неприятный сюрприз.

”Это действительно, очень неприятная находка. Мы очень сожалеем по поводу случившегося, — пишет Катрин Батс, представитель Rimi Eesti Food AS. — Мы провели в магазине проверку таких же изделий, но таких же проблем не обнаружили. На всякий случай сняли эту партию с продажи и запросили комментарий у производителя. До получения от ответа от него не можем предполагать, как такое могло произойти”.

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