ФОТО и ВИДЕО: В Эстонии — день открытых рыбных портов. Смотрите, сколько салаки съели у Выртсъярв!

Сегодня в Эстонии проходит день открытых рыбных портов. Праздник состоялся и у озера Выртсъярв.
Смотрите фото и видео!
А так веселились в Пярну:
Сегодня в Эстонии проходит день открытых рыбных портов. Праздник состоялся и у озера Выртсъярв.
Смотрите фото и видео!
А так веселились в Пярну:
Kesk-eesti piirkonna esindaja
KEVILI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU
Tähtaeg: 07.05.2018
Avaliku teenistuse juhtimistalentide programm
RIIGIKANTSELEI
Tähtaeg: 10.05.2018
Kaunite kunstide kooli direktor
HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM
Tähtaeg: 04.05.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.