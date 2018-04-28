28.04.2018, 17:35

ФОТО и ВИДЕО: В Эстонии — день открытых рыбных портов. Смотрите, сколько салаки съели у Выртсъярв!

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rus.delfi.ee
EST 11

Сегодня в Эстонии проходит день открытых рыбных портов. Праздник состоялся и у озера Выртсъярв.

Смотрите фото и видео!

А так веселились в Пярну:

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