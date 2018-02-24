ФОТО и ВИДЕО С ДРОНА: Масштабы поражают! В акции против акцизов участвует огромное количество авто: колонна растягивалась до 35 км

В Facebook около 4400 человек собирались присоединиться к акции протеста против повышения акцизов на алкоголь "24.02 все в Латвию". Естественно, чтобы закупиться алкоголем. Утром протестующие собирались у магазина Maksimarket в Лаагри, откуда отправились в Латвию.

Участникам алкоралли раздали специальные наклейки на машины. Колонна стартовала в направлении Латвии в 9:30, а в 12:30 пересекла границу. По словам фотографа Delfi, на границе образовалась огромная пробка. По предварительным оценкам, на месте более тысячи автомобилей.

"Как на Певческом празднике. Все машут", — сказал фотограф.

Автоколонны стартовали из более чем десяти точек по всей Эстонии, к примеру, также из Тарту, Пярну, Сааремаа и Йыхви.

Фотографии с дрона:



Видео с дрона:

Не обошлосья и без происшествий. Так, перед стартом, на автозаправке на улице Леммасти в Тарту одних из местных жителей вышел из себя и со словами, что это акция против всего народа Эстонии, полез на оператора передачи ”Kuuuurija”.

”Я уже несколько ночей нормально не спал. Не ожидал, что мероприятие будет таким массовым. Сначала мы планировали несколько сотен машин, но сейчас имеется информация о 3000”, — сказал организатор акции Тармо Леппик.

Другой организатор Сильвер Куусик отметил, что столь масштабного политического мероприятия в Эстонии не было с временем восстановления независимости.



Вечером Леппик сказал, что на погранпунктах в Икла и Валга было насчитано 1500 машин.

”Насколько я видел, то в среднем в одной машине находилось по три человека. Были и машины с одним и двумя людьми, но очень много было с пятью, а также автобусов. Так что в рамках этой акции границу с Латвией пересекло 4500-5000 человек”, — сказал он Delfi.

По прибытию в конечный пункт — город Мазсалакас — у протестующих возникли проблемы на парковке, так как заехать туда и выехать оттуда можно лишь одним путем, и это привело к затору.

Леппик сказал, что и организаторы, и участники остались довольны акцией. Многие посетили магазины и заправки. Сам Леппик тоже затарился в Alko1000, но купил не алкоголь, а ветчину. ”Но люди, безусловно, покупали и алкоголь”, — добавил он.