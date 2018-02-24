24.02.2018, 09:17

ФОТО и ВИДЕО С ДРОНА: Масштабы поражают! В акции против акцизов участвует огромное количество авто: колонна растягивалась до 35 км

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обновлено в 20:40
rus.delfi.ee
EST
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Foto: Ilmar Saabas

В Facebook около 4400 человек собирались присоединиться к акции протеста против повышения акцизов на алкоголь "24.02 все в Латвию". Естественно, чтобы закупиться алкоголем. Утром протестующие собирались у магазина Maksimarket в Лаагри, откуда отправились в Латвию.

Участникам алкоралли раздали специальные наклейки на машины. Колонна стартовала в направлении Латвии в 9:30, а в 12:30 пересекла границу. По словам фотографа Delfi, на границе образовалась огромная пробка. По предварительным оценкам, на месте более тысячи автомобилей.
"Как на Певческом празднике. Все машут", — сказал фотограф.

Автоколонны стартовали из более чем десяти точек по всей Эстонии, к примеру, также из Тарту, Пярну, Сааремаа и Йыхви.

Фотографии с дрона:


Видео с дрона:

Не обошлосья и без происшествий. Так, перед стартом, на автозаправке на улице Леммасти в Тарту одних из местных жителей вышел из себя и со словами, что это акция против всего народа Эстонии, полез на оператора передачи ”Kuuuurija”.

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”Я уже несколько ночей нормально не спал. Не ожидал, что мероприятие будет таким массовым. Сначала мы планировали несколько сотен машин, но сейчас имеется информация о 3000”, — сказал организатор акции Тармо Леппик.

Другой организатор Сильвер Куусик отметил, что столь масштабного политического мероприятия в Эстонии не было с временем восстановления независимости.

Вечером Леппик сказал, что на погранпунктах в Икла и Валга было насчитано 1500 машин.

”Насколько я видел, то в среднем в одной машине находилось по три человека. Были и машины с одним и двумя людьми, но очень много было с пятью, а также автобусов. Так что в рамках этой акции границу с Латвией пересекло 4500-5000 человек”, — сказал он Delfi.

По прибытию в конечный пункт — город Мазсалакас — у протестующих возникли проблемы на парковке, так как заехать туда и выехать оттуда можно лишь одним путем, и это привело к затору.

Леппик сказал, что и организаторы, и участники остались довольны акцией. Многие посетили магазины и заправки. Сам Леппик тоже затарился в Alko1000, но купил не алкоголь, а ветчину. ”Но люди, безусловно, покупали и алкоголь”, — добавил он.

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