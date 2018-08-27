ФОТО и ВИДЕО | Рижская IKEA готовится к открытию: что внутри?

Рижский магазин торговой сети IKEA откроется для покупателей 30 августа. Представителей СМИ пригласили в торговый центр заранее. Латвийский портал Delfi провел прямую видео-трансляцию из первой в Латвии IKEA.
Что мы узнали: кратчайший пересказ
- 34 500 кв метров, самая большая IKEA в Балтии.
- Более 8000 товаров.
- Стоянка на 1000 машин без ограничений времени парковки.
- Ресторан на 450 мест.
- Круассан 29 евроцентов, завтрак 1 евро, традиционные шведские тефтели с картофелем, брусничным соусом и зеленым горошком - 2,99 евро.
- Кофе стоит 99 центов. Кружку можно наполнять, сколько хочешь.
- Стандартный сервис: например, матрас можно вернуть в течение 90 дней после покупки.
- Панорамные окна, которые выходят на лес.
- На крыше здания установлены солнечные батареи.
- Цены, в целом, как в Вильнюсе.
- Дополнительных скидок на открытие не будет.
Владелец франшизы IKEA в Латвии - компания Paul Mason Properties, которой принадлежат также магазины сети в Литве и Исландии. Общие инвестиции в строительство магазина IKEA в Риге превысили 50 млн евро.
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