27.08.2018, 14:37

ФОТО и ВИДЕО | Рижская IKEA готовится к открытию: что внутри?

 (17)
rus.DELFI.lv
EST 3

Рижский магазин торговой сети IKEA откроется для покупателей 30 августа. Представителей СМИ пригласили в торговый центр заранее. Латвийский портал Delfi провел прямую видео-трансляцию из первой в Латвии IKEA.

Что мы узнали: кратчайший пересказ

  • 34 500 кв метров, самая большая IKEA в Балтии.
  • Более 8000 товаров.
  • Стоянка на 1000 машин без ограничений времени парковки.
  • Ресторан на 450 мест.
  • Круассан 29 евроцентов, завтрак 1 евро, традиционные шведские тефтели с картофелем, брусничным соусом и зеленым горошком - 2,99 евро.
  • Кофе стоит 99 центов. Кружку можно наполнять, сколько хочешь.
  • Стандартный сервис: например, матрас можно вернуть в течение 90 дней после покупки.
  • Панорамные окна, которые выходят на лес.
  • На крыше здания установлены солнечные батареи.
  • Цены, в целом, как в Вильнюсе.
  • Дополнительных скидок на открытие не будет.

Владелец франшизы IKEA в Латвии - компания Paul Mason Properties, которой принадлежат также магазины сети в Литве и Исландии. Общие инвестиции в строительство магазина IKEA в Риге превысили 50 млн евро.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО (Осторожно, содержит сцены насилия!): И тогда прыгнул лежачему на ребра... Новая шайка малолетних орудует в центре Таллинна

27.08.2018
Действия малолетней шайки, о которой пойдет речь — насилие, избиения и грабежи. Ее главарь поведал о дружбе с ласнамяэской бандой, а выпавший из трамвая мальчик, оказывается, сам открыл дверь, пошатнулся и упал, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

”Шайки — под госконтроль!” Рейнсалу соберет специалистов, чтобы решить проблему бушующей молодежной преступности

27.08.2018
Министр юстиции Урмас Рейнсалу, комментируя статьи Delfi и EPL о шайках подростков, терроризирующих Таллинн, заявил, что ситуация требует вмешательства и сотрудничества системы юстиции и социальных работников. Потому он намерен собрать за круглым столом представителей прокуратуры, полиции, социальных работников, а также инспекторов.
Подробнее


Игра в прятки: зачем скрывают Медведева

27.08.2018
На фоне очевидного летнего затишья в российской внутриполитической жизни (единый день выборов 9 сентября явно не создает каких-то ярких информационных поводов) буквально на пустом месте возникла мелкая политическая интрига: внезапно ”исчез” премьер-министр России Дмитрий Медведев, пишет Gazeta.ru.
Подробнее


ФОТО и ВИДЕО | Рижская IKEA готовится к открытию: что внутри?

27.08.2018
Рижский магазин торговой сети IKEA откроется для покупателей 30 августа. Представителей СМИ пригласили в торговый центр заранее. Латвийский портал Delfi провел прямую видео-трансляцию из первой в Латвии IKEA.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €

ВИДЕО: В Ласнамяэ благотворительности ради перебили гору посуды — Delfi и Осиновский помогли

27.08.2018
В это воскресенье в Ласнамяэ прошло благотворительное мероприятие "Эмоции без границ", в рамках которого участникам предлагалось скоротать время необычным способом — битьем посуды — на счастье или же чтобы дать выход накопившимся негативным эмоциям.
Подробнее

ВИДЕО: Яна Тоом в передаче Соловьева о взыскании с РФ ущерба за оккупацию: это политический пиар, который раскалывает общество

27.08.2018
Евродепутат и центрист Яна Тоом в воскресенье, 26 августа вновь появилась в передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Подробнее

Ротару пережила ишемическую атаку мозга и все еще в реанимации. Ее память так до конца и не восстановилась

27.08.2018
В Instagram народной артистки СССР Софии Ротару появилось фото и запись с благодарностью в адрес ее поклонников за поддержку, оказанную певице после сообщений в СМИ о проблемах с ее здоровьем.
Подробнее


“НАШ ДОМ 2018” | Романтика деревенского стиля в обычном панельном доме

27.08.2018
По словам Неле, которая выступила дизайнером интерьера для своей семьи, 4-комнатная “коробка” была идеальным стартом для создания красивого жилья. С самого начала хозяева решили, что хотят видеть свою квартиру не просто чистой и аккуратной, а особенной, не похожей ни на какие другие. Одна только мысль создать в обычном панельном доме советской постройки жилье в романтичном скандинавском стиле поначалу показалась окружающим весьма странной. Однако хозяева остались верны своему решению, и результат не может не радовать…
Подробнее