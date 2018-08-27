ФОТО и ВИДЕО | Рижская IKEA готовится к открытию: что внутри?

Что мы узнали: кратчайший пересказ

34 500 кв метров, самая большая IKEA в Балтии.

Более 8000 товаров.

Стоянка на 1000 машин без ограничений времени парковки.

Ресторан на 450 мест.

Круассан 29 евроцентов, завтрак 1 евро, традиционные шведские тефтели с картофелем, брусничным соусом и зеленым горошком - 2,99 евро.

Кофе стоит 99 центов. Кружку можно наполнять, сколько хочешь.

Стандартный сервис: например, матрас можно вернуть в течение 90 дней после покупки.

Панорамные окна, которые выходят на лес.

На крыше здания установлены солнечные батареи.

Цены, в целом, как в Вильнюсе.

Дополнительных скидок на открытие не будет.

Владелец франшизы IKEA в Латвии - компания Paul Mason Properties, которой принадлежат также магазины сети в Литве и Исландии. Общие инвестиции в строительство магазина IKEA в Риге превысили 50 млн евро.