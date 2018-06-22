ФОТО и ВИДЕО: Предпраздничные алкоралли! Производители не могут обеспечить необходимым количеством продукции приграничные магазины

По словам директора приграничного магазина в Икла Super Alko, в этом году продажи в преддверии Иванова дня возросли по сравнению с прошлым годом в три раза.

Ажиотаж в приграничном магазине не упал, но возникла другая проблема — некоторые производители алкоголя не могут снабжать магазин необходимым количеством алкоголя.

В пятницу днем в расположенном в паре километров от границы в Айнажи магазине Super Alko работа шла полным ходом. Парковка перед магазином была забита машинами. Как отметил член правления Super Alko Лаури Уйбо, сегодняшняя днем, по сравнению с предыдущими днями, была более менее спокойной. В последние две недели в магазине было столько клиентов, что невозможно было пройти между прилавками.