22.06.2018, 19:37

ФОТО и ВИДЕО: Предпраздничные алкоралли! Производители не могут обеспечить необходимым количеством продукции приграничные магазины

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rus.delfi.ee
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По словам директора приграничного магазина в Икла Super Alko, в этом году продажи в преддверии Иванова дня возросли по сравнению с прошлым годом в три раза.

Ажиотаж в приграничном магазине не упал, но возникла другая проблема — некоторые производители алкоголя не могут снабжать магазин необходимым количеством алкоголя.

В пятницу днем в расположенном в паре километров от границы в Айнажи магазине Super Alko работа шла полным ходом. Парковка перед магазином была забита машинами. Как отметил член правления Super Alko Лаури Уйбо, сегодняшняя днем, по сравнению с предыдущими днями, была более менее спокойной. В последние две недели в магазине было столько клиентов, что невозможно было пройти между прилавками.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


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