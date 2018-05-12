ФОТО и ВИДЕО: Портовый кран Роомассааре отбуксировали в Насва

Портовый кран Роомассааре отбуксировали в Насва на территорию судостроительного предприятия Baltic Workboats.
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ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН и ФОТО: Израиль - победитель "Евровидения - 2018"! Наша Элина заняла 8 место
13.05.2018
ФОТО И ВИДЕО: Три секунды славы на “Евровидении”! Во время выступления Британии на сцену выбежал фанат
13.05.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Стали известны все результаты голосования. Смотрите, какое место заняла Эстония в полуфинале "Евровидения"
13.05.2018
Сегодня, 12 мая, в Эстонию пришло настоящее лето — в Таллинне и других городах отдыхающие заполонили пляжи, а в понедельник ожидается до +27. Тем временем Delfi Kasulik сделал новое сравнение цен и выяснил, что на рынке появился новый лидер низких цен, а от клиентских карточек мало толку. А главное, в Лиссабоне сегодня состоится финал "Евровидения-2018" — Бублик будет вести текстовый онлайн, следите вместе с нами!
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
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Turundusjuht
CITADELE BANKA EESTI FILIAAL AS
Tähtaeg: 20.05.2018
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Customer support analyst
MONITOR (FONTES PMP)
Tähtaeg: 16.05.2018
После того, как разразился скандал, к нему под дверь ходили журналисты как Delfi, так и других изданий, однако дверь осталась закрытой. Манг всегда говорил, что у него нет мобильного телефона, и поэтому с ним можно было контактировать только по настольному телефону, однако и этот номер не отвечает.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
ФОТО и ВИДЕО: Олег Гросс кружил на вертолете близ центра Таллинна и приземлился в маленьком парке
12.05.2018