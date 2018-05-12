ФОТО и ВИДЕО: Портовый кран Роомассааре отбуксировали в Насва

Портовый кран Роомассааре отбуксировали в Насва на территорию судостроительного предприятия Baltic Workboats.
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Сегодня, 12 мая, в Эстонию пришло настоящее лето — в Таллинне и других городах отдыхающие заполонили пляжи, а в понедельник ожидается до +27. Тем временем Delfi Kasulik сделал новое сравнение цен и выяснил, что на рынке появился новый лидер низких цен, а от клиентских карточек мало толку. А главное, в Лиссабоне сегодня состоится финал "Евровидения-2018" — Бублик будет вести текстовый онлайн, следите вместе с нами!
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Tähtaeg: 19.05.2018
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Tähtaeg: 20.05.2018
После того, как разразился скандал, к нему под дверь ходили журналисты как Delfi, так и других изданий, однако дверь осталась закрытой. Манг всегда говорил, что у него нет мобильного телефона, и поэтому с ним можно было контактировать только по настольному телефону, однако и этот номер не отвечает.
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ФОТО и ВИДЕО: Олег Гросс кружил на вертолете близ центра Таллинна и приземлился в маленьком парке
12.05.2018