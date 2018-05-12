12.05.2018, 19:10

ФОТО и ВИДЕО: Портовый кран Роомассааре отбуксировали в Насва

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rus.delfi.ee
EST 2

Портовый кран Роомассааре отбуксировали в Насва на территорию судостроительного предприятия Baltic Workboats.

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