ФОТО и ВИДЕО: Поймали с поличным. Известный юрист арендовал квартиру и без ведома хозяйки выставил ее на продажу

Известный юрист Марко Воронович снял на сутки квартиру и без ведома хозяина выставил ее на продажу. Журналист Eesti Ekspress вместе с настоящим владельцем отправился ее ”покупать”.

Любовь в шоке. На дворе 12 июля и ей только что позвонили и сказали, что хотят купить ее квартиру на Сипельга 2-… Женщина ничего не понимает, так как никакой квартиры она не продает, а упомянутую лишь сдает в аренду через booking.

Звонившая женщина сказала, что увидела объявление на портале недвижимости City24.ee и что уже договорилась с продавцом Марко Вороновичем и необходимо лишь уточнить кое-какие детали.

Цена для квартиры в новом доме чрезвычайно низка — 74 000 евро за 44 метра.

Примечательно, что такое происходит не в первый раз. В конце марта эту же квартиру на продажу выставил другой жилец, но показывал ее покупателям именно Марко Воронович.

По словам Любови, схема проста: человек выставляет чужую квартиру на продажу по очень низкой цене, чтобы любой захотел ее купить, и просит у потенциального покупателя 1000 евро наличными за бронирование.

Поскольку тогда арендатор женщине арендную плату не заплатил, она обратилась полицию и описала ситуацию. Ввиду отсутствия потерпевших дело возбуждать не стали.

