18.07.2018, 11:10

ФОТО и ВИДЕО: Поймали с поличным. Известный юрист арендовал квартиру и без ведома хозяйки выставил ее на продажу

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Кирсти Вайнкюла
Кирсти Вайнкюла
EST

Известный юрист Марко Воронович снял на сутки квартиру и без ведома хозяина выставил ее на продажу. Журналист Eesti Ekspress вместе с настоящим владельцем отправился ее ”покупать”.

Любовь в шоке. На дворе 12 июля и ей только что позвонили и сказали, что хотят купить ее квартиру на Сипельга 2-… Женщина ничего не понимает, так как никакой квартиры она не продает, а упомянутую лишь сдает в аренду через booking.

Звонившая женщина сказала, что увидела объявление на портале недвижимости City24.ee и что уже договорилась с продавцом Марко Вороновичем и необходимо лишь уточнить кое-какие детали.

Цена для квартиры в новом доме чрезвычайно низка — 74 000 евро за 44 метра.

Примечательно, что такое происходит не в первый раз. В конце марта эту же квартиру на продажу выставил другой жилец, но показывал ее покупателям именно Марко Воронович.

По словам Любови, схема проста: человек выставляет чужую квартиру на продажу по очень низкой цене, чтобы любой захотел ее купить, и просит у потенциального покупателя 1000 евро наличными за бронирование.

Поскольку тогда арендатор женщине арендную плату не заплатил, она обратилась полицию и описала ситуацию. Ввиду отсутствия потерпевших дело возбуждать не стали.

”Дело не в том, что мне жалко неполученных денег. Я просто хотела показать, как можно обмануть доверчивых людей”, — говорит хозяйка квартиры.

Услышав, что Воронович второй раз продает ее недвижимость, женщина решает предать дело огласке и предупредить людей. Вместе с журналистом она отправляется на место.

Спрятавшись за домом, им удается поговорить с несколькими потенциальными покупателями. Все они утверждают, что Воронович просил плату за бронирование и говорят, что ничего ему не дали, так как заподозрили что-то неладное ввиду отсутствия хозяев недвижимости.

В итоге Любовь сама отправляется в квартиру. Воронович сначала радушно принимает лжеклиентов, но когда они представляются, впадает в ступор. На все вопросы отвечает расплывчато, отмечая, что что ни с кого денег не брал и комментировать ему нечего.

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