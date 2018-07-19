19.07.2018, 10:50

ФОТО и ВИДЕО: ”Пляж на расстоянии вытянутой руки”. Ожидание vs реальность, или Как блефуют столичные маклеры

 (10)
рассматриваем на примере конкретных проектов!
Тойво Тянавсуу
Тойво Тянавсуу
EST 2

Таллиннские маклеры по продаже недвижимости соблазняют потенциальных покупателей новых домов идеальным местоположением и красивой погодой, близостью кафе, мойкой собак, бесплатными яблоками и тысячами дружелюбных соседей, пишет Eesti Ekspress.

На портале City24 около 200 объявлений о продаже новостроек. Обо всех объектах рассказывается в превосходной степени, каждая третья новостройка — уникальная жемчужина, и, конечно же, ”осталось всего несколько домов”. Нет ни одного нового дома, из окна которого открывался бы самый обычный вид, который находился бы слишком далеко от центра города, в небезопасной среде с неценной исторической атмосферой, а также на расстоянии долгой, нервозной автомобильной поездки по дорожным пробкам.

Ни один маклер не продает несоответствующие требовательному вкусу дома с узкой, темной, непрактичной, старомодной и непродуманной планировкой. Такие, которые были бы лишены целостности и находились бы в неприватных и беспокойных районах.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО и ВИДЕО: ”Пляж на расстоянии вытянутой руки”. Ожидание vs реальность, или Как блефуют столичные маклеры

19.07.2018
Таллиннские маклеры по продаже недвижимости соблазняют потенциальных покупателей новых домов идеальным местоположением и красивой погодой, близостью кафе, мойкой собак, бесплатными яблоками и тысячами дружелюбных соседей, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее



"Состояние телефонного опьянения”. В Эстонии наблюдается резкий скачок в числе ДТП с летальным исходом

19.07.2018
Вождение в состоянии так сказать ”телефонного опьянения” становится все более опасной проблемой в движении. Полиция все больше наказывает использующих телефон за рулем водителей, но занятия посторонними делами во время вождения в этом году уже унесли достаточное число жизней.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Третий эстонец, пострадавший от наркотиков в Одессе, выписан из больницы! Насколько легко достать в городе "вещества" и сколько они стоят

18.07.2018
Трагический случай с гражданами Эстонии в Одессе, двое из которых погибли, а третий попал в реанимацию после употребления неизвестных психоактивных веществ, заставил более пристально взглянуть на проблему подобного "веселого" туризма. С учетом разницы в ценах и недавно установленного регулярного авиасообщения между Таллинном и Одессой, "жемчужина" у Черного моря становится популярной не только у обычных путешественников, но и у тех, кто стремится окунуться в мир запрещенных, но доступных веществ.
Подробнее

ВИДЕО TV3: Режиссер постановки о Пятсе: русские закрывают глаза на то, что сделали, и не хотят признаться, что сделали нехорошо

19.07.2018
Извечный вопрос — как относиться к первому президенту Эстонии Константину Пятсу, и постановка ”Костя и Великан” призвана приблизить зрителей к решению этой дилеммы, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police APOLLO PL.14438JPOB/13
99,- €
84,15 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
-20% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
103,20 €

О дураках и тараканах: ответ Яны Тоом на статью Eesti Päevaleht

19.07.2018
В газете Eesti Päevaleht опубликована статья Олега Самороднего ”Советник Тоом запугивает псковской дивизией”, краткий пересказ статьи того же журналиста вышел на сайте epl.ee (на старнице Delfi она вышла под названием "Обзор местных СМИ: Яна Тоом и друзья пугают Эстонию псковским десантом" — прим. ред.). Оба текста содержат грубые ошибки, вводящие читателя в заблуждение.
Подробнее





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Эксперты перечислили самые безопасные самолеты

19.07.2018
По некоторым данным, 70 % путешественников перед полетом испытывают сильное волнение, поэтому вопрос о самом безопасном самолете не теряет актуальности. Пассажирам важно знать, где реже падает давление в салоне (как это недавно случилось на одном из бортов Ryanair) или случается еще какая-нибудь чертовщина.
Подробнее