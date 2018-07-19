ФОТО и ВИДЕО: ”Пляж на расстоянии вытянутой руки”. Ожидание vs реальность, или Как блефуют столичные маклеры

На портале City24 около 200 объявлений о продаже новостроек. Обо всех объектах рассказывается в превосходной степени, каждая третья новостройка — уникальная жемчужина, и, конечно же, ”осталось всего несколько домов”. Нет ни одного нового дома, из окна которого открывался бы самый обычный вид, который находился бы слишком далеко от центра города, в небезопасной среде с неценной исторической атмосферой, а также на расстоянии долгой, нервозной автомобильной поездки по дорожным пробкам.

Ни один маклер не продает несоответствующие требовательному вкусу дома с узкой, темной, непрактичной, старомодной и непродуманной планировкой. Такие, которые были бы лишены целостности и находились бы в неприватных и беспокойных районах.