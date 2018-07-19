19.07.2018, 10:50

ФОТО и ВИДЕО: ”Пляж на расстоянии вытянутой руки”. Ожидание vs реальность, или Как блефуют столичные маклеры

 (20)
рассматриваем на примере конкретных проектов!
Тойво Тянавсуу
Тойво Тянавсуу
EST 2

Таллиннские маклеры по продаже недвижимости соблазняют потенциальных покупателей новых домов идеальным местоположением и красивой погодой, близостью кафе, мойкой собак, бесплатными яблоками и тысячами дружелюбных соседей, пишет Eesti Ekspress.

На портале City24 около 200 объявлений о продаже новостроек. Обо всех объектах рассказывается в превосходной степени, каждая третья новостройка — уникальная жемчужина, и, конечно же, ”осталось всего несколько домов”. Нет ни одного нового дома, из окна которого открывался бы самый обычный вид, который находился бы слишком далеко от центра города, в небезопасной среде с неценной исторической атмосферой, а также на расстоянии долгой, нервозной автомобильной поездки по дорожным пробкам.

Ни один маклер не продает несоответствующие требовательному вкусу дома с узкой, темной, непрактичной, старомодной и непродуманной планировкой. Такие, которые были бы лишены целостности и находились бы в неприватных и беспокойных районах.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


"Похвально, что никто не скрывает сумму". Смена названия Больничной кассы и Кассы по безработице: что думают политики

19.07.2018
Против смены названия Больничной кассы и Кассы по безработице выступают многие политики. Тийна Кангро и Виктория Ладынская-Кубитс также считают, что это сырая идея.
Подробнее



За сколько рухнет здание суперминистерства? Эксперт выявил серьезные недочеты в противопожарной безопасности

19.07.2018
Государство предъявляет новостройкам высокие требования по части пожарной безопасности, но за их исполнением не следит. Строители устанавливают противопожарную мастику спустя рукава, поэтому высотное здание может рухнуть за считанные минуты, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ФОТО и ВИДЕО: ”Пляж на расстоянии вытянутой руки”. Ожидание vs реальность, или Как блефуют столичные маклеры

19.07.2018
Таллиннские маклеры по продаже недвижимости соблазняют потенциальных покупателей новых домов идеальным местоположением и красивой погодой, близостью кафе, мойкой собак, бесплатными яблоками и тысячами дружелюбных соседей, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES107292001
91,80 €
55,08 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JSU/02
139,- €
118,15 €
-20% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
103,20 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


МНЕНИЕ: Эстонская армия - бравурные речи и тысяча ”отказников”

19.07.2018
В последние месяцы состояние дел в вооруженных силах Эстонии так или иначе становилось поводом для новостей, которые наводят на определенные размышления. Судя по всему, нужна реформа, ибо традиционная призывная армия демонстрирует признаки того, что она себя исчерпала.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ