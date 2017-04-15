ФОТО и ВИДЕО: ”Пляска смерти”: как изготавливается местное мясо

Согласно статистике, потребление мяса птицы в Эстонии постоянно растет, и местный производитель должен на это реагировать. В 2015 году средний эстонец съел рекордные 77,2 кг мяса, из них 24,1 кг составляла курятина (38,5 кг свинины).
Ежегодно Tallegg на своей ферме выращивает в общей сложности 11,5 млн бройлеров, большинство из которых реализовываются на местом рынке.
Предприятие действует по принципу ”farm go fork” (от фермы до вилки), то есть выращивает на своих фермах из яиц цыплят и птиц, дает им корм собственного производства, а затем через свои убойные цеха и производство предлагает потребителям местное мясо.