ФОТО и ВИДЕО: ”Пляска смерти”: как изготавливается местное мясо

Согласно статистике, потребление мяса птицы в Эстонии постоянно растет, и местный производитель должен на это реагировать. В 2015 году средний эстонец съел рекордные 77,2 кг мяса, из них 24,1 кг составляла курятина (38,5 кг свинины).

Ежегодно Tallegg на своей ферме выращивает в общей сложности 11,5 млн бройлеров, большинство из которых реализовываются на местом рынке.

Tallegg Tabasalu lihatööstus Foto: Rauno Volmar

Tallegg Tabasalu lihatööstus Foto: Rauno Volmar





Tallegg Tabasalu lihatööstus Foto: Rauno Volmar

Предприятие действует по принципу ”farm go fork” (от фермы до вилки), то есть выращивает на своих фермах из яиц цыплят и птиц, дает им корм собственного производства, а затем через свои убойные цеха и производство предлагает потребителям местное мясо.