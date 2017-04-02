ФОТО и ВИДЕО: Паром Tiiu прибыл из Турции в Таллинн

Построенный в Турции паром Tiiu покинул судостроительный завод Sefine 11 марта и в воскресенье днем прибыл в Таллинн.

Длина судна составляет 114 метров, ширина — 19,7, осадка — 4. Его максимальная скорость — 15 узлов. Паром вмещает 150 легковых автомобилей и 700 пассажиров.



На домашней странице На домашней странице TS Laevad отмечается, что судно было названо в честь жены хийумааского богатыря Лейгера ( Leiger ) Тийю. Через несколько дней из Польши должен прибыть и паром Piret. Tiiu будет обслуживать направление Рохукюла-Хелтермаа.