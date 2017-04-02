02.04.2017, 13:45

ФОТО и ВИДЕО: Паром Tiiu прибыл из Турции в Таллинн

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дополнено в 15:26
rus.delfi.ee
EST
Parvlaev Tiiu
Parvlaev TiiuFoto: Ilmar Saabas

Построенный в Турции паром Tiiu покинул судостроительный завод Sefine 11 марта и в воскресенье днем прибыл в Таллинн.

Длина судна составляет 114 метров, ширина — 19,7, осадка — 4. Его максимальная скорость — 15 узлов. Паром вмещает 150 легковых автомобилей и 700 пассажиров.


На домашней странице TS Laevad отмечается, что судно было названо в честь жены хийумааского богатыря Лейгера (Leiger) Тийю.

Через несколько дней из Польши должен прибыть и паром Piret.

Tiiu будет обслуживать направление Рохукюла-Хелтермаа.

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