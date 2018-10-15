ФОТО и ВИДЕО: Новый спа в Мустамяэ: полный релакс, 22 сауны и камеры наблюдения в раздевалке

Хотя спа открыли только в прошлую среду, по словам обслуживающего персонала и заведующего центром Андреса Тийка, в выходные пришло намного больше отдыхающих, чем ожидалось. К счастью, не настолько больше, чтобы вмещающий 600 посетителей банный и водный центр переполнился. Место еще оставалось и для других.

Соответствует действительности, что в спа есть камеры. О круглосуточном видеонаблюдении посетителей оповещает и нарисованная на входной двери камера вместе с текстом. По словам Тийка, камеры ведут запись в интересах безопасности посетителей, в том числе в раздевалке.

"У нас нет камер в душевых, в том числе в туалетах, нет и в зонах посещения", — перечислил Тийк. Он добавил, что хотя в женской раздевалке создали все возможности для установки камер — провода и кабели провели, — в отличие от мужского гардероба их там все-таки не установили. В случае необходимости, "если общество к этому готово", как сказал Тийк, камеры в интересах безопасности могут установить и в женской раздевалке.

Дилемма между безопасностью и приватностью, по словам Тийка, склоняется в сторону первой, главным образом, на основании обратной связи посетителей. В центре работник не успевает постоянно наблюдать за каждым квадратным метром. "Если что-то случится, мы сможем посмотреть, что происходило, задним числом", — сказал Тийк.