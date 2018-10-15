15.10.2018, 17:50

ФОТО и ВИДЕО: Новый спа в Мустамяэ: полный релакс, 22 сауны и камеры наблюдения в раздевалке

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Йоозеп Тикс
 
Видео: Карин Кальюляте
 
EST 16

Спа в Elamuste Keskus открыт только половину недели, но его посетили уже тысячи людей. В том числе те, чью приватность нарушили камеры наблюдения в раздевалке.

Хотя спа открыли только в прошлую среду, по словам обслуживающего персонала и заведующего центром Андреса Тийка, в выходные пришло намного больше отдыхающих, чем ожидалось. К счастью, не настолько больше, чтобы вмещающий 600 посетителей банный и водный центр переполнился. Место еще оставалось и для других.

Соответствует действительности, что в спа есть камеры. О круглосуточном видеонаблюдении посетителей оповещает и нарисованная на входной двери камера вместе с текстом. По словам Тийка, камеры ведут запись в интересах безопасности посетителей, в том числе в раздевалке.

"У нас нет камер в душевых, в том числе в туалетах, нет и в зонах посещения", — перечислил Тийк. Он добавил, что хотя в женской раздевалке создали все возможности для установки камер — провода и кабели провели, — в отличие от мужского гардероба их там все-таки не установили. В случае необходимости, "если общество к этому готово", как сказал Тийк, камеры в интересах безопасности могут установить и в женской раздевалке.

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Дилемма между безопасностью и приватностью, по словам Тийка, склоняется в сторону первой, главным образом, на основании обратной связи посетителей. В центре работник не успевает постоянно наблюдать за каждым квадратным метром. "Если что-то случится, мы сможем посмотреть, что происходило, задним числом", — сказал Тийк.

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