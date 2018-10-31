ФОТО и ВИДЕО: Наконец-то! Нашумевший банкомат в Ряпина перенесли в другое место, но местные жители не в восторге

Но на старом месте осталась установленная каким-то доброжелательным человеком лестница, при помощи которой невысокие люди дотягивались до установленного слишком высоко банкомата, чтобы совершать операции.

Лестницей пользовались и переставлявшие банкомат рабочие. "На самом деле, у нас своя лестница тоже с собой, но зачем ее вытаскивать из машины", — объяснил один из них использование местной лестницы.

Находившийся на месте представитель Swedbank комментарии давать не согласился.

Смотрите видео, что происходило у банкомата в Ряпина:

Почему вообще возникла эта затяжная сага с банкоматом? Специалист по коммуникации Swedbank Лидия Кальюнди вчера сказала Maaleht, что этот банкомат было невозможно установить по-другому, поскольку у здания высокий цоколь и новый банкомат другого строения, чем был старый.

"Установщик должен был сразу понять, что место не подходит, но все-таки просто установили. Это провалилось, — прокомментировала Кальюнди. — К счастью, мы относительно быстро нашли решение, хотя сами надеялись быстрее, но согласование заняло время".

Банкомат установили в 500 метрах от прежнего места, в стене дома напротив Konsum. Это на улице Кооли, в доме номер 19. По словам представителя Swedbank, деньги там можно начинать снимать сегодня вечером.

Перенос банкомата живого интереса среди местных жителей не вызвал.