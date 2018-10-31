31.10.2018, 14:30

ФОТО и ВИДЕО: Наконец-то! Нашумевший банкомат в Ряпина перенесли в другое место, но местные жители не в восторге

 (6)
rus.delfi.ee
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Если вчера Swedbank заверил Maaleht, что перенос создавшего много сильных неудобств банкомата в Ряпина на новое место начнут сегодня в 11 часов, то на месте выяснилось, что к этому времени банкомат уже был переставлен и оставшийся проем в стене административного здания волостной управы тоже был замурован, пишет Maaleht.

Но на старом месте осталась установленная каким-то доброжелательным человеком лестница, при помощи которой невысокие люди дотягивались до установленного слишком высоко банкомата, чтобы совершать операции.

Лестницей пользовались и переставлявшие банкомат рабочие. "На самом деле, у нас своя лестница тоже с собой, но зачем ее вытаскивать из машины", — объяснил один из них использование местной лестницы.

Находившийся на месте представитель Swedbank комментарии давать не согласился.

Смотрите видео, что происходило у банкомата в Ряпина:

Почему вообще возникла эта затяжная сага с банкоматом? Специалист по коммуникации Swedbank Лидия Кальюнди вчера сказала Maaleht, что этот банкомат было невозможно установить по-другому, поскольку у здания высокий цоколь и новый банкомат другого строения, чем был старый.

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"Установщик должен был сразу понять, что место не подходит, но все-таки просто установили. Это провалилось, — прокомментировала Кальюнди. — К счастью, мы относительно быстро нашли решение, хотя сами надеялись быстрее, но согласование заняло время".

Банкомат установили в 500 метрах от прежнего места, в стене дома напротив Konsum. Это на улице Кооли, в доме номер 19. По словам представителя Swedbank, деньги там можно начинать снимать сегодня вечером.

Перенос банкомата живого интереса среди местных жителей не вызвал.

"Место у волостной управы было лучше. Там для меня было ближе", — посчитал местный житель Леонхард. Он не понимает, почему банкомат Swedbank не установили в Maxima напротив волостной управы рядом с банкоматом SEB.

"Можно было оставить в том же месте, просто установить пониже", — посчитал Юло.

Велло тоже такого мнения, что место у волостной управы было лучше, чем нынешнее, поскольку люди, приходя в волостную управу, могли сразу и снять наличные.

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