24.02.2018, 09:17

ФОТО и ВИДЕО: Масштабы поражают! Протестующие против акцизов эстонцы пересекли латвийскую границу — не обошлось без драки

 (131)
обновлено в 15:22
rus.delfi.ee
EST
ФОТО и ВИДЕО: Масштабы поражают! Протестующие против акцизов эстонцы пересекли латвийскую границу — не обошлось без драки
Foto: Ilmar Saabas

В Facebook около 4400 человек собирались присоединиться к акции протеста против повышения акцизов на алкоголь "24.02 все в Латвию". Естественно, чтобы закупиться алкоголем. Утром протестующие собирались у магазина Maksimarket в Лаагри, откуда отправились в Латвию.

Участникам алкоралли раздали специальные наклейки на машины. Колонна стартовала в направлении Латвии в 9:30, а в 12:30 пересекла границу. По словам фотографа Delfi, на границе образовалась огромная пробка. По предварительным оценкам, на месте более тысячи автомобилей.
"Как на Певческом празднике. Все машут", — сказал фотограф.


Автоколонны стартовали из более чем десяти точек по всей Эстонии, к примеру, также из Тарту, Пярну, Сааремаа и Йыхви.

Не обходится и без происшествий. Так, перед стартом, на автозаправке на улице Леммасти в Тарту одних из местных жителей вышел из себя и со словами, что это акция против всего народа Эстонии, полез на оператора передачи ”Kuuuurija”.

ТОП

Читайте также:

”Я уже несколько ночей нормально не спал. Не ожидал, что мероприятие будет таким массовым. Сначала мы планировали несколько сотен машин, но сейчас имеется информация о 3000”, — сказал организатор акции Тармо Леппик.

Другой организатор Сильвер Куусик отметил, что столь масштабного политического мероприятия в Эстонии не было с временем восстановления независимости.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии