ФОТО и ВИДЕО: Ключи под кожей, или Почему работники Ülemiste City решают себя чипировать

Вчера работникам уже четвертого расположенного в Ülemiste City предприятия установили подкожные чипы. Установка чипа добровольная и делает жизнь удобнее. На чип можно запрограммировать различные функции, начиная от виртуальной визитной карточки и заканчивая ключом от дома.

Работники Tele2 ждали чипирования с воодушевлением. Хотя ранее такое желание изъявили 13 человек, из них присутствовали девять, и с ходу к ним присоединился еще один мужчина, который, увидев, что коллеги дают себя чипировать, сам смело подошел. Установка чипа стоит 75 евро, но за работников Tele2 платило предприятие.

"Я все время где-то забываю свою карточку от двери, и иногда бывает очень плохо — хоть оставайся мерзнуть на улице", — сказал менеджер по продажам партнерской сети Tele2 Сийм Ляэтс.

Tele2 töötajate kiipimine Foto: Priit Simson

Специалист по развитию персонала Tele2 Михкель Йоасоо признал, что поскольку чип можно использовать в немногих местах, он его себе установить не дал. "Это не кажется неудобным, но это также нисколько не привлекательно", — обосновал он.

Чип можно установить только в мягкие ткани, и при выборе местоположения следует учитывать возможности его использования. "В нашем городке чипом сейчас можно открывать двери, шкафчики работников, распечатывать на принтере или брать кофе из кофемашины", — сказал председатель правления развивающей Ülemiste City фирмы Mainor Ülemiste Маргус Нылвак. Также в городке чипом можно пристегнуть свой велосипед.