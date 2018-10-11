ФОТО и ВИДЕО: Ключи под кожей, или Почему работники Ülemiste City решают себя чипировать(55)
Работники Tele2 дали себя чипировать, чтобы с помощью чипа открывать двери, распечатывать на принтере и пристегивать велосипед, пишет Eesti Päevaleht.
Работники Tele2 дали себя чипировать, чтобы с помощью чипа открывать двери, распечатывать на принтере и пристегивать велосипед, пишет Eesti Päevaleht.
Вчера работникам уже четвертого расположенного в Ülemiste City предприятия установили подкожные чипы. Установка чипа добровольная и делает жизнь удобнее. На чип можно запрограммировать различные функции, начиная от виртуальной визитной карточки и заканчивая ключом от дома.
Работники Tele2 ждали чипирования с воодушевлением. Хотя ранее такое желание изъявили 13 человек, из них присутствовали девять, и с ходу к ним присоединился еще один мужчина, который, увидев, что коллеги дают себя чипировать, сам смело подошел. Установка чипа стоит 75 евро, но за работников Tele2 платило предприятие.
"Я все время где-то забываю свою карточку от двери, и иногда бывает очень плохо — хоть оставайся мерзнуть на улице", — сказал менеджер по продажам партнерской сети Tele2 Сийм Ляэтс.
Специалист по развитию персонала Tele2 Михкель Йоасоо признал, что поскольку чип можно использовать в немногих местах, он его себе установить не дал. "Это не кажется неудобным, но это также нисколько не привлекательно", — обосновал он.
Чип можно установить только в мягкие ткани, и при выборе местоположения следует учитывать возможности его использования. "В нашем городке чипом сейчас можно открывать двери, шкафчики работников, распечатывать на принтере или брать кофе из кофемашины", — сказал председатель правления развивающей Ülemiste City фирмы Mainor Ülemiste Маргус Нылвак. Также в городке чипом можно пристегнуть свой велосипед.
По словам Нылвака, они работают над тем, чтобы в городке можно было платить чипом за различные услуги. Считывающие NFC-чип устройства можно установить, например, в магазинах, чтобы заменить карту клиента чипом.
Чипы устанавливает прошедшая специальное обучение и получившая сертификат от производителя чипов Сандра Мюйр, которая занимается пирсингом. "Я установила примерно 30 чипов", — сказала она и уточнила, что они и есть в основном работникам Ülemiste City. По ее словам, чип безопасен и его установка напоминает взятие анализа крови.
Мюйр устанавливает чипы четыре года, и за это время ни один чип не сломался и не вызвал ни у кого осложнений. "Грузоподъемность чипа — 8 тонн, так что можно смело идти на соревнования по армрестлингу", — сказала она. Чип регулярно проверять не нужно, но его можно дать удалить тому, кто занимается пирсингом, или врачу, у которого есть опыт в удалении подкожных имплантов.
Projektihaldur
OSHINO ELECTRONICS (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 28.10.2018
Infoturbe analüütik ja projektijuht
SECURITY SOFTWARE OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 13.10.2018
Finantsjuht
SCANDAGRA GRUPP (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 17.10.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.