ФОТО и ВИДЕО: Как в Риге строят гигантский торговый центр Akropole

В пятницу в Риге, на месте, где будет построен многофункциональный торговый центр Akropole, была заложена памятная капсула, сообщает латвийский Delfi. Строительство на улице Маскавас планируется завершить в 2019 году.

Присутствовавший на торжественной церемонии мэр Риги Нил Ушаков пожелал успеха в строительстве и призвал развивать следующий проект в Даугавгриве. Председатель правления строительной компании Merks Оскар Озолиньш отметил, что этот объект придаст новую динамику всему району, а также принесет пользу всей экономике страны.

Планируется, что после введения в эксплуатацию в Akropole будет создано около 1500 рабочих мест. Стоянка у торгового центра, общая площадь которого составит 98 000 квадратных метров, будет вмещать не менее 2500 автомобилей. Кроме магазинов в центре будут расположены офисные помещения, каток, кинотеатр, зал для боулинга и т.д.

Общая стоимость инвестиций в торговый центр составит 100,2 млн евро.

Центром будет управлять компания Akropolis Group, которая входит в литовский холдинг Vilniaus Prekyba (владеет торговыми сетями Maxima, Euroapotheca, а также компаниями в сфере общепита).