ФОТО и ВИДЕО ИЗ САЛОНА: В Таллиннском аэропорту приземлился реактивный самолет Dreamliner

Сегодня в Таллиннском аэропорту приземлился широкофюзеляжный двухдвигательный реактивный пассажирский Boeing 787-800 Dreamliner.

Самолет разработан американской компанией Boeing Commercial Airplanes. Максимальное количество пассажиров (в одноклассовой конфигурации): от 250 до 330.

Boeing утверждает, что Dreamliner более экономичный, чем предыдущие разработки. Boeing 787 стал первым пассажирским самолетом компании, в конструкции которого широко использованы композиционные материалы.