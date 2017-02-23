23.02.2017, 19:02

ФОТО и ВИДЕО ИЗ САЛОНА: В Таллиннском аэропорту приземлился реактивный самолет Dreamliner

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rus.delfi.ee
EST

Сегодня в Таллиннском аэропорту приземлился широкофюзеляжный двухдвигательный реактивный пассажирский Boeing 787-800 Dreamliner.

Самолет разработан американской компанией Boeing Commercial Airplanes. Максимальное количество пассажиров (в одноклассовой конфигурации): от 250 до 330.

Boeing утверждает, что Dreamliner более экономичный, чем предыдущие разработки. Boeing 787 стал первым пассажирским самолетом компании, в конструкции которого широко использованы композиционные материалы.

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