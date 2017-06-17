ФОТО и ВИДЕО: Это реальность! Эстонскую клубнику можно есть уже две недели

"Люди не верят, что это эстонская клубника", — рассказывал выращивающий клубнику Пааво Отсус, показывая огромную и красную клубнику, которая с нынешней холодной весной поспела уже в начале июня.

Maaleht ездил посмотреть своими глазами на простирающиеся на 15 гектарах в волости Хааслава в Тартумаа клубничные поля AranFarming. Поскольку половина клубничной земли покрыта 100-метровыми напоминающими теплицу пленочными туннелями, которые держат растения в тепле, там ягоды и покраснели на три недели раньше по сравнению с открытым грунтом.

"Первая клубника покраснела 26 мая, и первый урожай мы собрали 1 июня", — отметил руководитель и владелец AranFarming Пааво Отсус. Проработавший десять лет на выращивании клубники в Шотландии мужчина решили принести тамошний опыт в Эстонию и четыре года назад поставил здесь первые три пленочных туннеля.

Мужчина хотел продлить местный клубничный сезон. Благодаря туннелям, красные ягоды есть уже с начала июня, после Иванова дня поступает урожай с открытого грунта, и посаженные в нынешнем июне растения фриго должны начать плодоносить в сентябре. Это означает, что свежую отечественную клубнику можно получать четыре месяца подряд!

Клубника AranFarming продается в торговых сетях Selver и Rimi, а также на прилавке Merry Berry в центре Solaris. "Мы решили сделать этот прилавок, чтобы приблизить производство к потребителю, и предлагаем там продукцию и других производителей", — сказал предприниматель.