21.12.2017, 20:55

ФОТО и ВИДЕО: Эстонцы активно скупают в Латвии алкоголь к праздникам

 (73)
rus.delfi.ee
EST

На бывшем погранпункте в Валге действует алкогольный магазин Alko 1000. Побывашие на месте репортеры говорят, что многие встреченные ими эстонцы признали, что закупают горячительное для предстоящих праздников.

Смотрите фото и видео!

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