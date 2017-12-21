ФОТО и ВИДЕО: Эстонцы активно скупают в Латвии алкоголь к праздникам

21.12.2017, 20:55ФОТО и ВИДЕО: Эстонцы активно скупают в Латвии алкоголь к праздникам (73) rus.delfi.ee EST На бывшем погранпункте в Валге действует алкогольный магазин Alko 1000. Побывашие на месте репортеры говорят, что многие встреченные ими эстонцы признали, что закупают горячительное для предстоящих праздников. Смотрите фото и видео! Share 0 LiveJournal Читайте также: алкогольалкогольный акцизЛатвия 73 000€Tallinn, Квартира72 927€Tallinn, КвартираОт хозяина!319 000€Tallinn, Коммерческий107 000€Jõelähtme vald, КвартираОт хозяина!93 000€Tallinn, Квартира138 000€Tallinn, Квартира144 900€Tallinn, Квартира499 000€Viimsi vald, ДомОт хозяина!138 900€Tallinn, Квартира116 900€Tallinn, Квартира123 100€Tallinn, Квартира148 900€Tallinn, Квартира115 900€Tallinn, Квартира Зарегистрированные (7) Анонимные (66) Оставить комментарий либо комментировать анонимно Опубликовать Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами Транслит Читать комментарии Читать комментарии РЕКЛАМА