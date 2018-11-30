ФОТО и ВИДЕО: Cleveron представил большого робота-почтальона, который будет передвигаться по проезжей части

По словам основателя и руководителя Cleveron Арно Кютта, их робота от уже известного робота Starship отличает три вещи: их робот будет ездить по автомобильным дорогам, сможет брать пару сотен килограммов товара и этого робота человеку не нужно будет ждать дома.

Foto: Robotex

Сейчас роботы-почтальоны не могут передвигаться по дорогам, так как для этого нет необходимых регуляций. Первые тестовые поездки, по словам Кютта, они хотели бы сделать уже в 2020 году, если необходимые для этого регуляции к этому периоду уже будут готовы.