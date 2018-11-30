30.11.2018, 17:10

ФОТО и ВИДЕО: Cleveron представил большого робота-почтальона, который будет передвигаться по проезжей части

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rus.delfi.ee
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ФОТО и ВИДЕО: Cleveron представил большого робота-почтальона, который будет передвигаться по проезжей части
Foto: Robotex

На фестивале технологий и роботов Robotex компания Cleveron представила своего робота по доставке посылок, который первые свои поездки может совершить уже в 2020 году, если законы тому позволят, пишут "Деловые Ведомости".

По словам основателя и руководителя Cleveron Арно Кютта, их робота от уже известного робота Starship отличает три вещи: их робот будет ездить по автомобильным дорогам, сможет брать пару сотен килограммов товара и этого робота человеку не нужно будет ждать дома.

Foto: Robotex

Сейчас роботы-почтальоны не могут передвигаться по дорогам, так как для этого нет необходимых регуляций. Первые тестовые поездки, по словам Кютта, они хотели бы сделать уже в 2020 году, если необходимые для этого регуляции к этому периоду уже будут готовы.

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