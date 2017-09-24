24.09.2017, 11:52

ФОТО и КАРТА: Смотрите, чем владеет в Эстонии финская акула рынка недвижимости

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rus.delfi.ee
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Arto Kalevi Autio
Arto Kalevi AutioFoto: Rauno Volmar

Арто Калеви Аутио — финский миллионер, который действует на эстонском ландшафте недвижимости уже около десяти лет. Потихоньку. Без особого шума. Недавно он привлек внимание, когда выяснилось, что новая фирма мужчины покупает у Центристской партии и города Таллинна здание на улице Тоом-Рюйтли. Оно известно как контора Центристской партии, которую партия выставила на продажу для погашения долгов. Теперь выяснилось, что Аутио, который является одним из владельцев Brave Capital, бизнесмен в сфере недвижимости с колоссальным охватом и "импортер" богатых финнов.

Связанные с Аутио и его друзьями фирмы:

Управляемая финским бизнесменом недвижимость в Эстонии:

ТОП

Некоторые наиболее лакомые объекты в Таллинне:

Soome kinnisvarahai magusamaid krundid Tallinnas Foto: Karli Saul


Soome kinnisvarahai magusamaid krundid Tallinnas Foto: Karli Saul


Soome kinnisvarahai magusamaid krundid Tallinnas Foto: Karli Saul


Soome kinnisvarahai magusamaid krundid Tallinnas Foto: Karli Saul


Soome kinnisvarahai magusamaid krundid Tallinnas Foto: Karli Saul


Soome kinnisvarahai magusamaid krundid Tallinnas Foto: Karli Saul


Foto: Google Maps


Soome kinnisvarahai magusamaid krundid Tallinnas Foto: Karli Saul
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