ФОТО и КАРТА: Смотрите, чем владеет в Эстонии финская акула рынка недвижимости

Arto Kalevi Autio Foto: Rauno Volmar

Арто Калеви Аутио — финский миллионер, который действует на эстонском ландшафте недвижимости уже около десяти лет. Потихоньку. Без особого шума. Недавно он привлек внимание, когда выяснилось, что новая фирма мужчины покупает у Центристской партии и города Таллинна здание на улице Тоом-Рюйтли. Оно известно как контора Центристской партии, которую партия выставила на продажу для погашения долгов. Теперь выяснилось, что Аутио, который является одним из владельцев Brave Capital, бизнесмен в сфере недвижимости с колоссальным охватом и "импортер" богатых финнов.