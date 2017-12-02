ФОТО и ГРАФИК: В аэропорту курсы валют значительно выше, чем в самом Таллинне

Как видно на сделанной 30 ноября в Таллиннском аэропорту фотографии, курсы валют значительно завышены для пребывающих в столицу пассажиров.

Например, в аэропорту за 100 евро, согласно курсу в этот четверг, можно было получить 69 фунтов стерлингов, 797 норвежских крон, 4424 рубля, 802 шведские кроны или 98 долларов США.

Если же руководствоваться курсами валют на сайте Tavid (по состоянию на пятницу), то за 100 евро можно приобрести 87 фунтов, 980 норвежских ерон, 6805 рублей, 984 шведские кроны или 118 долларов.

Если же прибывшие в Таллинн пассажиры захотят, наоборот, купить евро, то за 100 фунтов они получат 100 евро (согласно курсу на сайте Tavid — 111 евро), за 100 норвежских крон — 8 евро (на сайте 10 евро), за 100 рублей — всего 1 евро (1,50 евро по онлайн-курсу), за 100 шведских крон — 8 евро (на сайте 10 евро), а за 100 долларов США — 70 евро (83 на сайте).

В расчете цен не учтены возможная плата за обслуживание.