ФОТО: ”И это вы называете высшим сортом?” Клиента Selver возмутило незрелое помело

На странице Selver в Facebook красуется сделанная клиентом фотография явно недозрелого помело.

”Здравствуйте, уважаемый Selver. И вы называете это помело Honey высшего сорта?” — пишет клиент.

Часть комментаторов оправдывают продажу неспелого фрукта тем, что работники не могут заглянуть вовнутрь, другие парируют, что магазин должен знать, какое время более всего подходит для закупки помело.

"Крайне прискорбно, что вам пришлось разочароваться в нашем ассортименте фруктов, — отвечает Selver в своем комментарии. — Мы очень серьезно относимся к подобного рода случаям и передадим проблему руководителю по закупкам соответствующей категории”.

”Мы готовы компенсировать вам нанесенный ущерб, для чего просим сообщить о том, в каком магазине вы приобрели помело, чтобы мы могли связаться со службой информации данного магазина”, — значится в ответе.

Один из комментаторов отмечает, что зрелое помело должно быть тяжелым и лучше всего покупать его в декабре.