ФОТО: ”Хозяева хотят честно платить налоги, а мы хотим помочь им в этом". Налоговая и Airbnb подписали уникальное соглашение

● Онлайн-площадка Airbnb предоставит хозяевам жилья возможность простым нажатием кнопки автоматически подавать сведения о доходах в налоговые органы

● Это нововведение, которое встанет в один ряд с продвинутыми системами электронного управления Эстонии, является частью планов Airbnb по повышению доступности преимуществ краткосрочной аренды частного жилья

● В минувшем году на Airbnb насчитывалось 2600 хозяев жилья из Эстонии, которые приняли у себя 130 000 гостей

Вчера онлайн-площадка Airbnb и Налогово-таможенный департамент Эстонии (НТД) подписали соглашение, которое упростит хозяевам жилья в Эстонии, зарегистрированным на Airbnb, подачу сведений о доходах. В рамках соглашения Airbnb даст хозяевам возможность добровольно подавать информацию о доходе, полученном с помощью сервиса Airbnb, в налоговые органы, которые учтут доход при расчете ежегодного налогового возврата, причитающегося хозяину жилья.

Функция добровольной подачи сведений о доходе будет доступна хозяевам жилья в Эстонии с 14 декабря 2018 года и станет положительным нововведением в одном из наиболее технологически продвинутых государств в Европе. Новая функция поможет упростить процесс подачи сведений о доходах хозяевам жилья в Эстонии, а также гарантирует доступ государственных органов Эстонии к этому важному финансовому источнику.