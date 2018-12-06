06.12.2018, 07:05

ФОТО: ”Хозяева хотят честно платить налоги, а мы хотим помочь им в этом". Налоговая и Airbnb подписали уникальное соглашение


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Airbnb Foto: Priit Simson

Эстония и Airbnb подписали уникальное соглашение о подоходном налоге для хозяев жилья, сообщает Налогово-таможенный департамент.

● Онлайн-площадка Airbnb предоставит хозяевам жилья возможность простым нажатием кнопки автоматически подавать сведения о доходах в налоговые органы

● Это нововведение, которое встанет в один ряд с продвинутыми системами электронного управления Эстонии, является частью планов Airbnb по повышению доступности преимуществ краткосрочной аренды частного жилья

● В минувшем году на Airbnb насчитывалось 2600 хозяев жилья из Эстонии, которые приняли у себя 130 000 гостей

Вчера онлайн-площадка Airbnb и Налогово-таможенный департамент Эстонии (НТД) подписали соглашение, которое упростит хозяевам жилья в Эстонии, зарегистрированным на Airbnb, подачу сведений о доходах. В рамках соглашения Airbnb даст хозяевам возможность добровольно подавать информацию о доходе, полученном с помощью сервиса Airbnb, в налоговые органы, которые учтут доход при расчете ежегодного налогового возврата, причитающегося хозяину жилья.

Функция добровольной подачи сведений о доходе будет доступна хозяевам жилья в Эстонии с 14 декабря 2018 года и станет положительным нововведением в одном из наиболее технологически продвинутых государств в Европе. Новая функция поможет упростить процесс подачи сведений о доходах хозяевам жилья в Эстонии, а также гарантирует доступ государственных органов Эстонии к этому важному финансовому источнику.

”Мы считаем, что процесс сбора налогов должен быть простым, понятным и удобным. Сетевая экономика совместного пользования позволяет людям эффективно оказывать услуги, но при этом также упрощает выполнение налоговых обязательств. Сотрудничество с Airbnb еще больше облегчит процесс уплаты налогов для хозяев, предоставляющих услугу краткосрочной аренды жилья в Эстонии”, — сказал заместитель генерального директора НТД Риво Рейтманн.

”Хозяева хотят честно платить налоги, а мы хотим помочь им в этом. В сотрудничестве с официальными властями Эстонии, которая занимает передовые позиции в сфере электронного управления и способствует развитию экономики совместного пользования, мы упростили процесс подачи сведений о доходах для хозяев жилья, что обеспечит государству новый канал поступления доходов от краткосрочной аренды жилья. Мы намерены поддерживать партнерские отношения с Эстонией, а также сотрудничать с другими органами государственного управления по всему миру, чтобы сделать преимущества краткосрочной аренды частного жилья более доступными”, — прокомментировал в свою очередь глава департамента общественных связей Airbnb в Европе Патрик Робинсон.

Краткосрочная аренда частного жилья на онлайн-площадке Airbnb в Эстонии приносит большую пользу экономике и туристической отрасли страны. В минувшем году на Airbnb было зарегистрировано 2600 активных хозяев жилья из Эстонии, которые приняли у себя 130 000 гостей. Типичный хозяин заработал дополнительные 1500 евро, сдавая жилье на 24 ночи в год.

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