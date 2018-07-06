ФОТО: Хотите знать, сколько стоит алкоголь со скидкой? Идите в магазин — в рекламе вы цену больше не найдете

Поскольку в случае алкоголя больше нельзя рекламировать его цену, потребитель должен идти в магазин и сам смотреть ее.

У многих людей может возникнуть вопрос, почему на рекламных проспектах, которые кладут в почтовые ящики, больше нет цен на алкоголь. Причина в том, что с начала июня вступили в силу касающиеся рекламы алкоголя поправки к Закону о рекламе.

Если раньше магазины использовали возможность призвать в рекламных проспектах покупать уцененный алкоголь, то с июня больше нельзя показывать льготные цены. Так что во многих рекламных проспектах рядом с бутылкой алкоголя может быть отмечено, что "цена в магазине".