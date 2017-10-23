23.10.2017, 21:30

ФОТО: Гуру маркетинга? Мобильный оператор привлекает клиентов весьма своеобразным способом


rus.delfi.ee
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ФОТО: Гуру маркетинга? Мобильный оператор привлекает клиентов весьма своеобразным способом
Ekraainitõmmis

Жители Эстонии делятся в Facebook объявлением такого содержания: на Балтийском вокзале найдены 5 710 евро, разыскивается владелец. Также приведен номер телефона, по которому просят позвонить владельца.

Все это выглядит очень подозрительно, а картинка с изображением денег — явно из интернета. Профиль разместившего объявление создан вчера, что также подозрительно. Однако не для всех: за четыре часа данное объявление перепостили более 100 человек.

После звонка по указанному номеру выяснилось: все это — незатейливая реклама мобильного оператора, благодаря которой он пытается привлечь к себе клиентов.

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