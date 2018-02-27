27.02.2018, 20:30

ФОТО: Город и местные заодно: такой дом в Кадриорге не нужен!

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ФОТО: Город и местные заодно: такой дом в Кадриорге не нужен!
фото иллюстративноеFoto: Ecoadvice/Tallinna linn

Реформистка Лийна Керсна запостила на страничку в соцсети Общества Кадриорга план развития улицы Поска. Членам обществу он не понравился. Городу — тоже, пишет Ärileht.


О планах развития Поска, 14А в курсе и член правления Общества Кадриорга Кади Кескюла. ”Дискуссии по части разных вариантов развития на самом деле начинались много лет. К сожалению, так, что местные могут обсуждать и высказывать недовольство, но законодательство всех не поддерживает”, — прокомментировала она.

В этот раз с обществом согласился и городской архитектор Таллиннского департамента городского планирования Олари Кярмас. ”Мы сейчас рассматриваем этот эскиз, и также могу сказать, что мы тоже им недовольны”, — сказал он и добавил, что в данный момент обсуждают, как его изменить.

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