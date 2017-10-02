ФОТО: ”Горбатая гора” по-эстонски. Производители "чая любви" разместили на этикетке обнимающихся Хельме и Мадисона

Увеселительные заведения Таллинна и Тарту предлагают вниманию своих посетителей коктейли, на оформленных в цветах радуги этикетках которых в объятьях друг друга изображены известные политики Мартин Хельме и Яак Мадисон в образе ковбоев.

Речь идет об экологичном холодном чае ручной работы от бренда Punch Drinks. ”Это не предвыборная реклама какой-либо партии, а укол от первого в Эстонии производителя коктейлей ручной работы Punch Drinks в сторону Консервативной народной партии Эстонии, культивирующей нетерпимость и страх”, — говорят авторы идеи.

Armastuse Tee Foto: Pressimaterjal

Наряду с напоминающей кадр из фильма ”Горбатая гора” фотоинсценировкой примечателен и приведенный на этикетке список ”аллергенов”: NO99, геи, негры, бездетные женщины и так далее.

В Тарту коктейль на данный момент предлагается в таких заведениях, как Naiiv, Möku, Barlova и Trepp, в Таллинне — в Puudel, Tops, Kelm и Sveta. Часть прибыли от продажи пойдет Эстонскому обществу ЛГБТ.