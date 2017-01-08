Финская фирма HMD выпустила новый смартфон под брендом Nokia. Телефон будет работать на операционной системе Android, пишет YLE.

Рано утром в воскресенье финская компания HMD Global анонсировала выход своего первого смартфона под известным брендом Nokia на китайский рынок. В пресс-релизе обращается внимание на то, что в Китае в прошлом году было 552 миллиона пользователей смартфонов, а в этом году их число должно достичь 593 миллионов.

В Китае продажей телефона, названного Nokia 6 и работающего на мобильной операционной системе Android, будет заниматься эксклюзивно интернет-магазин JD.com. В продажу он должен поступить в начале этого года. HMD обещает также выпуск других моделей смартфонов под брендом Nokia.

Компания HMD Global была основана в мае прошлого года и зарегистрирована в Хельсинки. Она выкупила у ”Майкрософта” права на использование бренда ”Нокиа” в мобильных устройствах и планирует потратить в ближайшие годы 500 миллионов долларов на его продвижение. Директором является Арто Нуммела, который раньше работал как в Nokia, так и в Microsoft.