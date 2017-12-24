ФОТО: Эвелин Ильвес рекламирует свое заведение как "ресторан первой леди" — законно ли это?

Пользователей Facebook заинтересовало, почему бывшая жена Тоомаса Хендрика Ильвеса Эвелин Ильвес рекламирует свой ресторан в Старом городе на английском языке как "ресторан первой леди" и имеет ли она на это право.

Как известно, президентский титул остается с президентом навсегда после завершения его полномочий. А что же насчет его супруги? При этом стоит отметить, что в период нахождения Ильвеса на посту первых леди было две — Эвелин и Иева Ильвес.

По словам лингвиста, "первая леди" — и так является неофицальным титулом, который может использовать кто угодно. Поэтому вопрос заключается лишь в этической составляющей.

Стоит отметить, что "рестораном первой леди" заведение в Таллинне называется лишь на английском языке, а на эстонском — просто "домашним рестораном Эвелин".