ФОТО: Этикетка на лимонаде дает неверную информацию о содержании сахара

Читатель Delfi прислал в редакцию фотографию этикетки лимонада Sprite, где информация относительно содержания сахара на эстоноязычной наклейке отличалась от информации на оригинальной этикете.

„Эстонская этикетка гласит, что содержание сахара в товаре составляет 10,2 граммов, а на самом деле 2 грамма на 100 мл. Sprite имеет очень сильный привкус заменителя сахара. Этикетка на эстонском языке умалчивает о содержании в продукте таких веществ, как аспаратам и ацесульфам К (самые распространенные в мире сахарозаменители), неогесперидин DC (заменитель сахара). Это обман клиента. Связано ли это как-то с грядущим налогом на содержание сахара?”, — написал читатель.

Пресс-секретарь Rimi Катрин Балтс принесла от имени предприятия извинения. ”Мы уже осведомлены о проблеме. Действительно, поставщик наклеил на бутылки Sprite неверную информационную этикету. Мы сообщили поставщику о проблеме и попросили заменить этикетки на новые. Они уже должны были это сделать. Приносим клиенту извинения”, — сказала она.