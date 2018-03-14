ФОТО: Эстонским бетонным строением года признан частный жилой дом в Виймси

На сегодняшнем дне бетона в Эстонском музее кино Союз бетона Эстонии назвал победителей конкурса ”Бетонное строение 2017 года”, сказано в пресс-релизе.

Бетонное строение 2017 года — частный жилой дом в Виймси. Главный приз конкурса — заказчик Майт Рыымусаар.

Приз архитектора: Mateusz Kuo Stolarski (Tamizo Architects, Польша);

Приз конструктора: Андрей Кервалишвили (Nordecon Betoon OÜ);

Приз за строительные работы: Nordecon Betoon OÜ;

Приз за бетон: HC Betoon AS;

Приз за опалубку: Peri AS.

Комментарий жюри: ”Хороший пример того, когда заказчик знает, какое он хочет получить строение, и при этом может найти и правильных исполнителей”.

Председатель жюри Ааду Кана: ”У этого дома имеется множество бетонных секретов, которые может заметить только опытный взгляд. И мысль, и исполнение просто отличное”.

Специальный приз за выдающееся архитектурное решение ландшафта — Экспозиция белых медведей Поляриума Таллиннского зоопарка — Йоонас Сарапуу (Innopolis Insenerid OÜ).

Комментарий жюри: ”С архитектурной и бетонной точки зрения достойная часть в обновляемом и растущем зоопарке. Великолепный результат”!

Специальный приз за архитектуру — машинный зал Lutheri Ärimaja — Ханно Гроссшмидт (HG Arhitektuur OÜ).

Комментарий жюри: ”За сохранение и экспонирование с тонким чувством пиетета исторической бетонной архитектуры. Великолепное сотрудничество между строителем и заказчиком. Разумный компромисс между исходной позицией службы охраны памятников старины и потребностями новой концепции”.

Председатель жюри Ааду Кана: ”Великолепный образец хорошего сочетания старого и нового. В здании построенной в 1912 году фабрики Лютера достойно сохранен весь старый бетон. Важный образец промышленной архитектуры сохранен для будущих поколений”.

Специальный приз за реализацию идеи — Ханс Хуберт Самс — уличный класс Ateena школы Rocca al Mare.

Комментарий жюри: ”За оригинальную идею, которая получила великолепное архитектурное исполнение. При поддержке доброй воли и в результате великолепного сотрудничества создано решение с разнообразными возможностями использования и при этом визуально красивое”.

Председатель жюри Ааду Кана: ”Идею гимназиста Ханса Хуберта Самса помог в имеющуюся среду приспособить наш архитектурный классик, автор здания школы Эмиль Урбель. И реализовали ее родители учеников школы, среди которых можно найти и несколько известных специалистов по бетону. Великолепный пример силы взаимодействия инициативных свободных граждан”!

Специальный приз победителя опроса читателей Ehitusuudised.ee (Äripäev) получил — Экспозиция белых медведей Поляриума Таллиннского зоопарка и его строитель — Astlanda Ehitus OÜ.

Специальный приз победителя опроса читателей Delfi Ehitusruudus.ee (Ekspress Meedia) получил уличный класс Ateena школы Rocca al Mare.

Специальный приз Союза инженеров-строителей Эстонии получил Мартин Мейсалу (Järelpinge Inseneribüroo OÜ) — проектировщик инфраструктуры трамвайной линии в Таллиннский аэропорт.

Организованный в нынешнем году в восемнадцатый раз конкурс ”Бетонное строение года” проводится для того, чтобы познакомить общественность с широкими возможностями использования бетона и в то же время отметить тех людей, которые для претворения в жизнь своих идей используют отечественный строительный материал — дающий широкие возможности и легко формуемый бетон.

На нынешний конкурс поступило 19 работ. На конкурс можно было представить переданные в течение 2017 года заказчикам бетонные строения и использованные в них конструкции и решения.

В жюри конкурса ”Бетонное строение 2017 года” входили представители различных объединений эстонской строительной отрасли: Союза архитекторов Эстонии — Калле Веллевоог, Союза бетона Эстонии — Калев Рамялг, Союза строительных предприятий Эстонии — Индрек Петерсон, Союза инженеров-строителей Эстонии — Хейки Меос, Эстонского союза предприятий строительных консультаций — Андрес Саар, Эстонского союза производителей строительных материалов — Энно Ребане, председатель жюри Ааду Кана, а также представители журналистов, освещающих строительные темы — Эва Кийслер, главный редактор строительных изданий газеты ”Äripäev”, Лийви Тамм из журнала ”EhitusEST”, а также финский архитектор Маритта Койвисто из журнала ”Betoni”.

Союз бетона Эстонии — это объединяющее 58 предприятий, организаций и частных лиц объединение, способствующее использованию бетона как отечественного строительного материала.

Эстонский союз производителей строительных материалов — это объединение предприятий, занимающихся производством и продажей строительных материалов, в которое входит 62 предприятия.