30.04.2018, 12:10

ФОТО: Эстонские туристы застряли в Хургаде: ”люди начинают паниковать, дети плачут”

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rus.delfi.ee
EST 33
ФОТО: Эстонские туристы застряли в Хургаде: ”люди начинают паниковать, дети плачут”
Delfi lugeja

С редакцией связалась читательница Мария (имя изменено — прим. ред.) и сказала, что она уже второй день вместе с другими туристами из Эстонии застряла в Хургаде и находится в полном информационном вакууме.

Авиакомпания SmartLynx второй день подряд отменяет вылет в Таллинн.

Изначально самолет должен был вылететь вчера вечером, но людям сообщили о том, что ввиду неисправности рейс будет отменен, и в 3 часа ночи отправили обратно в отель. С вылетом, который должен быть состояться сегодня, произошла та же история. ”Сказали, что он отменяется и чтобы мы возвращались в отель. Больше никакой информации, — говорит Мария. — Люди уже начали слегка паниковать. Дети плачут, у одного ребенка поднялась температура”.

Организаторами поездки являются Novatours и Tez Tour, но адекватной информации они предоставить не смогли. ”Они просто сказали, чтобы мы держали связь со SmartLynx”.

С представителем SmartLynx редакции связаться не удалось. Согласно информации Таллиннского аэропорта, рейс из Хургады должен прибыть в 18:30.

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