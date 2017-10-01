01.10.2017, 20:45

ФОТО: Эстонские специалисты в Таллинне проводят техобслуживание самолетов ведущих европейский авиакомпаний

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rus.delfi.ee
EST
Magnetic MRO
Magnetic MROMadis Veltman

Большинство, наверное, даже не знает, что в ангарах на территории Таллиннского аэропорта производится ремонт самолетов многих известных в Европе авиакомпаний. Среди крупных клиентов — AirBaltic, Thomas Cook, SAS, Nordica.

На обслуживание в Таллинн они прибывают специально, а не просто делают его, находясь ”пролетом”.

С разрешения AirBaltic и производящей обслуживание фирмы Magnetic MRO фотографу Delfi удалось на протяжении месяца понаблюдать над обслуживанием самолета Boeing 737-500. Работа по обслуживанию самолета, мягко сказать, нелегкая: за 26 дней было сделано 9597,6 часов.

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